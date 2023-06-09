Из Братска в зону СВО направят еще два автомобиля с гуманитарным грузом Фото: Дмитрий СТЕШИН

Из Братска в зону специальной военной операции направили еще два автомобиля. Это УАЗ и УРАЛ. Об этом сообщает ТРК "Братск".

-Машины и гуманитарный груз в них передадут в часть, где братчане выполняют боевые задачи. Обе машины прошли техническое обслуживание, - передает СМИ.

Их из Иркутска доставят по назначению. В самих машинах посылки, которые собирали по заявкам из воинских частей.

В частности, в зону СВО доставят генератор, маскировочные сети, окопные свечи и, уже по традиции, письма и рисунки детсадовцев и школьников. Сбор продолжается, и в нем могут принять участие все желающие.

Ранее сообщалось, что в День России иркутяне могут повязать на «Дерево жизни», установленное в сквере имени Кирова, ленты трех цветов. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.