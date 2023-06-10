Мультимедийный портал появился в сквере имени Кирова в Иркутске

Инсталляцию установили в честь празднования Дня России. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске в сквере имени Кирова установили мультимедийный портал «Место встречи VK». С его помощью любой прохожий может в режиме реального времени пообщаться с жителями российских городов. Инсталляцию установили в честь празднования Дня России, она будет работать с 10 по 18 июня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- Видеосвязь может соединить Иркутск с девятью городами. Это Москва, Санкт-Петербург, Дербент, Нижний Новгород, Самара, Ставрополь, Хабаровск, Челябинск и Якутск. Порталы будут установлены в знаковых местах каждого города рядом с местными достопримечательностями. Это позволит собеседникам сразу определить, с жителем какого региона они связались, - говорится в сообщении.

Известно, что экраны будут работать круглосуточно, а города на них – поочередно меняться. Во время разговоров порталы предложат собеседника разные активности: примерить маски, станцевать или отправить друг другу стикеры. Также около инсталляции пройдут различные мероприятия. Ранее Комсомолка сообщала о том, будет ли салют на День России в Иркутске в 2023 году.