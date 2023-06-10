Ямочный ремонт продолжают на дорогах Иркутска

В Иркутске продолжается работа по ямочному ремонту улиц. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске продолжается работа по ямочному ремонту улиц. Восстановление дорожного полотна ведется круглосуточно и без выходных дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Работе способствует сухая и жаркая погода, которая установилась в эти дни. Ямочный ремонт осуществляется во всех районах городах, - говорится в сообщении.

За последние двое суток дорожники устранили повреждения и деформации покрытий дорожного полотна на некоторых улицах. Это 25 октября, Аносова, Багратиона, Депутатская, Подгорная, Лыткина, Роза Люксембург, Медведева, Рабочего Штаба, Шмидта, Лызина, Красноказачья от 1-й Советской до Пискунова, Мельничная, Марии Цукановой, Кожзаводская, улиц в поселке Вересовка. Также работы велись на Ушаковском мосту и остановке общественного транспорта «Фортуна». На улице Партизанской выполняется ремонт большими картами.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска начала работать система электронных посадочных талонов. Теперь пассажиры могут не распечатывать документ, а сразу направляться в зону досмотра с электронным файлом на экране смартфона.