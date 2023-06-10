От Иркутской области на всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» поступило 283 заявки

Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» состоится 28-29 июня. Фото: правительство Иркутской области

Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» состоится 28-29 июня. Это мероприятие проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и фондом «Росконгресс» уже третий год. На нем выбирается сто самых интересных проектов, которые помогут развитию страны. Жители иркутской области принимают в нем активное участие. На совещании под руководством первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Руслана Ситникова были озвучены цифры - от региона поступило 283 заявки - в прошлом году их было 145. Приангарье стало лидером среди регионов Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по количеству поданных идей.

– В регионе много активных и неравнодушных граждан, которые готовы поделиться своими идеями, чтобы сделать жизнь лучше и комфортнее. Все заявки уже прошли экспертный отбор, мы ждем финальных результатов – топ-1000, топ-200 и топ-100 идей со всей страны. Вне зависимости от этих рейтингов на региональном уровне будем поддерживать наиболее интересные проекты, – рассказал Руслан Ситников.

Также на форуме в этом году впервые пройдет конкурс отечественных брендов. От Иркутской области заявки подали 76 организаций.