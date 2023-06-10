Все три парома работают на переправе до острова Ольхон с 10 июня

С 10 июня все три парома - «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские Ворота» работают на паромной переправе. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 10 июня все три парома - «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские Ворота» работают на паромной переправе, которая связывает большую землю с островом Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Учитывая большую востребованность, паромы работают без остановки и без технических перерывов. В день они выполняют по 19-20 рейсов, - говорится в сообщении.

Вместимость паромов разная. На «Ольхонские ворота» и «Семен Батагаев» грузится по 18 легковых машин. На «Дорожник» - 10. При наличии грузовых машин на большие паромы загружается по 10-12 легковых автомобилей. Среднее время ожидания составляет 2 часа. На паромной переправе установлены две камеры видеонаблюдения. Это позволяет контролировать ситуацию с туристическим трафиком на остров.

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