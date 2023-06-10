Запись детей в первый класс продолжается в Иркутской области

В Иркутской области продолжается запись детей в первый класс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области продолжается запись детей в первый класс. Заявления о приеме на обучение принимают как в самих школах, так и в электронной форме через Госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Возможность записать ребенка в школу онлайн реализована в рамках проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», - говорится в сообщении.

Чтобы подтвердить факт проживания ребенка по адресу, закрепленному за школой, родителям или законным представителям нужно предоставить копию справки о регистрации по месту жительства или пребывания. За ним нужно обратиться в подразделения по вопросам миграции МВД России. Документ также можно получить и в электронном виде, на сайте Госуслуги. При оформлении онлайн справка придёт в личный кабинет. Посещать подразделения МВД в таком случае не нужно