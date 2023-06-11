Жители Мегета пожаловались на аварийное состояние виадука

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Жители села Мегет, что в Ангарском городском округе, обратились в следственный комитет с жалобой. Оказалось, виадук, который соединяет две части города, находится в аварийном состоянии. Сибиряки не могут добраться до центра, а также во вторую часть населенного пункта. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

- Следственным отделом по Ангарску проводится доследственная проверка по факту халатности должностных лиц администрации. Поводом для процессуальной проверки стали обращения жителей поселка Мегет по поводу аварийного состояния виадука, - говорят в ведомстве.

Так, 9 июня в Мегете состоялась встреча, на которой решался вопрос аварийного виадука. В собрании приняли участие местные жители, первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Иркутской области Дмитрий Позовский, представители прокуратуры и органов власти. Власти рассказали населению, в какой стадии сейчас находятся ремонтные работы. Также были намечены перспективы решения вопросов социально-бытового характера.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, опрашивают должностных лиц администрации Ангарского городского округа.