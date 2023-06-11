Закон о «Гаражной амнистии» вступил в действие в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Закон о «Гаражной амнистии» вступил в действие в Иркутской области. Теперь благодаря ему сибирякам будет намного проще оформлять гаражи. Но стоит отметить, что закон будет касаться только тех боксов, которые были построены до 31 декабря 2004 года.

– Многие жители Иркутской области уже убедились, что «гаражная амнистия» – действительно удобный способ получить зарегистрированное право не только на свой гараж, но и на земельный участок под ним. Однако, не у всех граждан есть необходимые документы. Региональным законом мы установили дополнительный перечень таких документов, – отметил Губернатор Игорь Кобзев.

Закон «О перечне документов, подтверждающих соответствие земельного участка, на котором расположен гараж, условиям предоставления его гражданину в собственность бесплатно, на территории Иркутской области» подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Теперь если у жителя Иркутской области нет документа, который подтверждает, что земельный участок ему предоставлен или выделен, то он может принести заменяющий документ. Сейчас составлен целый список требующихся справок, которые нужны для оформления в собственность. С ним можно ознакомиться на официальном сайте правительство Иркутской области.