17 маршрутов закрылись в Прибайкальском национальном парке

17 троп из 25 возможных сейчас не доступны для посещений. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Недавно сотрудники ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" сообщили, что на территории заповедника закрыто большое количество маршрутов. 17 троп из 25 возможных сейчас недоступны для посещений. Главной причиной стал высокий класс пожарной опасности. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Уважаемые гости и посетители Прибайкальского национального парка, убедительная просьба планировать свой выход на территории с учетом метеоусловий, влияющих на пожарную ситуацию, и руководствоваться установленными на текущий день классами пожарной опасности (КПО). Информация о КПО обновляется ежедневно, говорят сотрудники заповедника. - Актуальные данные доступны после 10:00.

Также сотрудники Иркутского Гидрометцентра сообщают, что 12 июня по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.