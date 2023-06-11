«Экспортный десант» побывал в Слюдянском районе

Десант побывал на предприятии «Травы Байкала». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Недавно рабочая группа «Экспортного десанта», которая занимается продвижением экспортного потенциала Иркутской области, побывала в Слюдянском районе. Во время выезда специалисты приняли решение помочь предприятию по изготовлению кондитерской продукции. Вскоре пекарней «Урожай» займется Центр «Мой бизнес». Кондитерская производит более ста видов товаров. Ее уникальной продукцией является цельнозерновой хлеб с длительным процессом брожения на закваске из хмеля. Стоит отметить, что и мука, из которой производят продукцию, полностью натуральная. Сотрудники пекарни изготовляют ее на мельнице.

- В этот раз Слюдянский район посетили заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова, заместитель министра сельского хозяйства Марина Кожарина, заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Мария Зильберберг, а также представители институтов развития бизнеса, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Республике Бурятия, также участие в рабочей группе приняли участие представители администрации Слюдянского района, - говорят в правительстве.

В рамках поездки эксперты посетили еще одно предприятие города Байкальска. Десант побывал на предприятии «Травы Байкала». Компания производит экстракты по запатентованной технологии LiveExtracts. На сегодняшний день производитель выпускает более 500 видов чаев, экстрактов и витаминных напитков. Стоит отметить, что ассортимент постоянно увеличивается.