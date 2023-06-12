В Аларском районе в ночь на 12 июня в ДТП пострадали два подростка. Фото: прокуратура региона

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств травмирования несовершеннолетних Аларском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своих социальных сетях.

-По имеющейся информации, в ночь на 12 июня на улице Матросова в поселке Кутулик 24-летний водитель на иномарке съехал с дороги и наехал на насыпь щебня. Как итог, помощь потребовалась ему и двум пассажирам - 14 и 16 лет, - говорят в прокуратуре.

Причины, условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.