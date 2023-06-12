В Иркутской области за минувшие сутки 11 июня потушили два лесных пожара Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В лесном фонде 11 июня ликвидировано два лесных пожара на общей площади 19,1 гектара в Нижнеудинском и Нижнеилимском районах, возникших из-за гроз. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-К утру 12 июня перешло три вновь зарегистрированных лесных пожара в Качугском, Иркутском и Бодайбинском районах, - говорят в правительстве.

Все пожары были в отдалении от населенных пунктов, их причины - грозы.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует выяснение обстоятельств травмирования несовершеннолетних Аларском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своих социальных сетях.