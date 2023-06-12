В ДТП в Братском районе погибла 48-летняя женщина. Фото: ГИБДД региона

В Братском районе автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

-По имеющимся данным, ночью на 12 июня в районе поселка Тарма Братского района 32-летний водитель автомобиля «Ниссан Вингроуд» не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на деревья, - говорят инспекторы.

Как итог, погибла 48-летняя пассажирка. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Сам водитель и 39-летний пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует выяснение обстоятельств травмирования несовершеннолетних Аларском районе.