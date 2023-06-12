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НовостиОбщество12 июня 2023 6:14

В Усть-Илимске стартовали пусковые испытания картоноделательной машины

Все прошло в штатном режиме
Елена СИНИЦА
В Усть-Илимске стартовали пусковые испытания картоноделательной машины

В Усть-Илимске стартовали пусковые испытания картоноделательной машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Илимске Иркутской области стартовали пусковые испытания самой производительной в России картоноделательной машины. При ширине полотна на накате 9,6 метра скорость КДМ составит 1,2 тысячи метров картона в минуту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

-Мы пускали КДМ на целлюлозе, которая была выработана в новом варочно-промывном цехе 1 июня. У нас был запасной вариант — пуска на массе с действующего производства, но он не понадобился, - прокомментировал директор филиала Группы "Илим" в Усть-Илимске Валерий Антонишин.

Он обратил внимание на то, что все системы сработали в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в связи с высоким классом пожарной опасности закрыто большинство маршрутов Прибайкальского национального парка.