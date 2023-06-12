Лжеброкеры выманили у пенсионерки из Шелехова более миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Лжеброкеры украли у жительницы Шелехова более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В течение одного месяца мошенники похитили у 60-летней жительницы свыше миллиона рублей по популярной схеме – инвестиции в акции под высокий процент, - говорят в полиции.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником инвестиционной компании. Он предложил пенсионерке вложить деньги в акции различных организаций для того, чтобы увеличить доход в несколько раз.

Женщина решила сначала посоветоваться с сыном. Тот рассказал, что на инвестициях действительно можно заработать, поэтому посоветовал вложить деньги.

Как итог, женщина оформила три кредита и все деньги перевела мошенникам.