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НовостиОбщество12 июня 2023 7:23

В Иркутской области остров Ольхон получил именной алмаз

Это камень в 52,21 карата
Елена СИНИЦА
В Иркутской области остров Ольхон получил именной алмаз

В Иркутской области остров Ольхон получил именной алмаз

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Летний туристический сезон стартовал на острове Ольхон. В рамках праздника страз именного алмаза «Остров Ольхон - Алмаз Байкала» направили в фонд Хужирского краеведческого музея имени Н.М. Ревякина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В этом году реализуется проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии». Один из камней (52,21 карата) был назван в честь самого крупного острова озера Байкал, - делятся в правительстве.

Мероприятия стартовали с гастрономического фестиваля «Olkhon Food Market».

Ранее сообщалось, что в Усть-Илимске Иркутской области стартовали пусковые испытания самой производительной в России картоноделательной машины.