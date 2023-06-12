В Иркутской области остров Ольхон получил именной алмаз Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Летний туристический сезон стартовал на острове Ольхон. В рамках праздника страз именного алмаза «Остров Ольхон - Алмаз Байкала» направили в фонд Хужирского краеведческого музея имени Н.М. Ревякина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В этом году реализуется проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии». Один из камней (52,21 карата) был назван в честь самого крупного острова озера Байкал, - делятся в правительстве.

Мероприятия стартовали с гастрономического фестиваля «Olkhon Food Market».

Ранее сообщалось, что в Усть-Илимске Иркутской области стартовали пусковые испытания самой производительной в России картоноделательной машины.