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НовостиОбщество12 июня 2023 8:39

В Иркутске приступили к асфальтированию дорог на улице Свердлова

Работы проводились в выходные
Елена СИНИЦА
В Иркутске приступили к асфальтированию дорог на улице Свердлова

В Иркутске приступили к асфальтированию дорог на улице Свердлова

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске приступили к асфальтированию тротуаров на улице Свердлова. Работы проводились в выходные. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- По поручению мэра Руслана Болотова на всех объектах, которые ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в выходные дни работы проводились в усиленном режиме, - комментирует председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

В частности, на окружной микрорайона Зеленый подрядчик обустраивает ливневую канализацию, занимается асфальтированием тротуаров.

На 3-го Июля, Богдана Хмельницкого, Полярной продолжается монтаж бордюрных камней, –

В то же время на улице Марии Ульяновой проводили обрезку деревьев, делали основание под тротуары. На Братской ведется устройство подпорной стенки из габионов.