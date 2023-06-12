В Иркутске приступили к асфальтированию дорог на улице Свердлова Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске приступили к асфальтированию тротуаров на улице Свердлова. Работы проводились в выходные. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- По поручению мэра Руслана Болотова на всех объектах, которые ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в выходные дни работы проводились в усиленном режиме, - комментирует председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

В частности, на окружной микрорайона Зеленый подрядчик обустраивает ливневую канализацию, занимается асфальтированием тротуаров.

На 3-го Июля, Богдана Хмельницкого, Полярной продолжается монтаж бордюрных камней, –

В то же время на улице Марии Ульяновой проводили обрезку деревьев, делали основание под тротуары. На Братской ведется устройство подпорной стенки из габионов.