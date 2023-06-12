В Иркутской области 13 июня 2023 года ожидаются очень сильные дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Иркутской области сделало экстренное предупреждение об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях погоды. Об этом сообщает ведомство в своих социальных сетях.

-Так, 13 июня по области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, - говорят в МЧС.

При этом 13 июня ночь в северо-восточных районах региона ожидаются заморозки до -2 градусов.

Также известно, что 13 июня по области местами ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске приступили к асфальтированию тротуаров на улице Свердлова. Работы проводились в выходные.