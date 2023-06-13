Байкальскую продукцию представили в Москве на мероприятии «Вкус Сибири»

Иркутская область приняла участие в вечере, Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России прошло необычное собрание. Тематическое мероприятие «Вкус Сибири» состоялось в Москве в рамках празднования Дня России. Шеф-повара и производители из 11 регионов представили уникальные сибирские продукты и многогранную сибирскую кухню. Продегустировать блюда согласились представители более 40 посольств и дипломатических миссий. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

- Иркутская область приняла участие в вечере, организованном совместно с проектом «Гастрономическая карта России», - добавляют сотрудники правительства. - Компания «Дикая Сибирь» предложила гостям угощения из сибирских ягод и кедровых орехов, BaikalSea - байкальскую воду.

Представители посольств отметили, что смогли погрузиться в атмосферу русской культуры. Также им понравились представленные блюда многогранного, самобытного и необъятного региона, как Сибирь.