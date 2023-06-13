В месяц контакт-центр «Слаты» в Иркутске принимает свыше 6 тысяч обращений

Фото: ООО «Маяк».

Как сварить кашу ребенку, передать комплимент симпатичному продавцу или высказать свои пожелания по ассортименту? В торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» уже три года действует контакт-центр, специалисты которого готовы ответить на любой вопрос покупателей. Руководитель подразделения Александра Пашковская рассказала о том, как меняется общение с потребителями и с какими необычными обращениями сталкиваются операторы.

С первого звонка

По словам специалистов, комфортное время ожидания ответа на линии - 30-40 секунд, а в чатах - 25 секунд. Именно этого стандарта и придерживаются в контакт-центре, стараясь отвечать не только быстро, но и информативно. Большая часть (92%) обращений от покупателей решается с первого звонка, а средняя длительность разговора составляет 140 секунд. Более того - упор делается на эмоциональную составляющую разговора. Ведь так приятно, когда тебя не просто выслушивают, а искренне вникают и стараются помочь!

Проще написать

Еще совсем недавно покупатели «Слаты» предпочитали в контакт-центр звонить. Однако времена меняются стремительно, и сейчас большинству проще написать обращение через мессенджер или соцсети. Легче, быстрее, удобнее. В контакт-центре отмечают, что именно в этом году львиная доля сообщений поступает именно таким образом. Кстати, очень удобно это сделать через приложение «Моя Слата» или через соцсети сети. Кроме того, многие высказывают свои предложения с помощью сервисов Яндекс.Карты и 2GIS.

Кстати, тенденция к сокращению личного общения распространяется и на покупки: все больше посетителей магазинов сети предпочитает пользоваться кассами самообслуживания.

Персональный подход

Все предложения от покупателей из контакт-центра передаются в коммерческую дирекцию. Люди просят добавить на полки wellness продукцию, расширить предложение вегетарианских продуктов, нередко спрашивают о конкретных марках. Но бывают и необычные запросы. Например, один из покупателей спрашивал, как приготовить ребенку кашу, которую ему доставили вместе с остальными продуктами из магазина с помощью сервиса Сбер.Маркет. Оператор оказалась опытной мамой и рассказала заботливому отцу, как быть. Нередко с помощью операторов просят передать комплимент понравившемуся продавцу или кассиру - особенно часто такие сообщения приходят из небольших населенных пунктов, где работают дискаунтеры «ХлебСоль». И такие сообщения доходят до адресатов! Еще один частый повод для звонка или письменного обращения - поиск потерянных вещей или их хозяев. Один мужчина нашел во дворе кошелек, в котором не было никаких контактов владельца, однако была ФрешКарта. Оператор уточнила по номеру личные данные и кошелек вернулся владелице!