Наедине с бедой не оставили: «Новые люди» помогли пострадавшим от сильнейшего пожара в Усольском районе

Фото: Александра Шашмурина.

В начале мая в СНТ “Коммунальник”, что в Усольском районе, случился серьезный пожар: огонь уничтожил несколько домов и построек, пострадало сразу несколько участков.

- В садоводческом товариществе не только дачи, кто-то проживал в домах круглый год, - рассказал председатель СНТ «Коммунальник» Дмитрий Жихарев. – Из-за пожара был уничтожен большой объем имущества садоводства – более шестисот метров забора, а также 150 метров трубы, две линии опоры передач и 60 метров кабеля. Полностью сгорели три дома, у некоторых владельцев дачных домиков огонь уничтожил хозяйственные постройки, у кого-то теплицы. Всего оказалось повреждено 16 участков.

Пожар - это всегда страшно и дачники до сих пор не могу спокойно вспоминать случившееся:

- С лесополосы огонь перекинулся на крышу, и в считанные минуты охватил весь дом. Мы с супругой успели схватить документы и выбежали. Спасти жилье не удалось…

После долгих попыток решить проблему с разбором сгоревших завалов и расчисткой участков через местных чиновников, люди пришли к стороннику партии «Новые люди», помощнику депутата Госдумы РФ Георгия Арапова Валерию Усу.

- Поступило обращение, - пояснил Валерий Ус. - Мы мгновенно среагировали, потому что ни от одного ведомства люди не только не добились решения проблемы, просто человеческого внимания. Сейчас волонтеры и активисты “Новых людей” занимаются разбором завалов, уборкой сгоревших бревен, а также сбором мусора после пожара. Спецтехника вывозит все это в специальное место складирования ТКО. Не остались в стороне и местные жители – владельцы участков – все вышли на совместный субботник.

- Хорошо, что есть возможность помочь людям, и мы им реально помогаем. Люди обратились – мы быстро отреагировали и уже есть результат! – добавил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Иркутской области Дмитрий Ли, - объем работы немаленький, еще и на территории СНТ «Ромашка», где тоже есть поврежденные строения и участки. Начатое будет продолжено и завершено!