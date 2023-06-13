Военнослужащего из Саянска вернули из плена ВСУ на родину

На родину сибиряк вернулся 12 июня 2023 года. Фото: Александр КОЦ

Недавно мэр Саянска Олег Боровский сообщил радостную новость для всех сибиряков. На своей странице в социальной сети градоначальник опубликовал короткий пост. Военнослужащий из Саянска, который попал в плен Вооруженных сил Украины - освобожден! На родину сибиряк вернулся 12 июня 2023 года.

- Доброе утро! Алексея Шакирзянова сегодня вернули из плена! – написал коротко Олег Боровский.

Этот короткий, но радостный пост собрал сотни лайков и десятки комментариев. Все счастливы за земляка и его семью.

Сейчас Олег Боровский объявил прием именных посылок на территорию СВО.

- Принимаем небольшие и только именные посылки, - говорит мэр Саянска. - Общие посылки не принимаются! На посылке обязательно укажите для кого (ФИО), город, полк, рота, телефон. Принести можно в Саянский благотворительный фонд по адресу мкр. Строителей, д. 24.