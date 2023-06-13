Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 3:53

Военнослужащего из Саянска вернули из плена ВСУ на родину

Радостную новость сообщил мэр Саянска Олег Боровский
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
На родину сибиряк вернулся 12 июня 2023 года.

На родину сибиряк вернулся 12 июня 2023 года.

Фото: Александр КОЦ

Недавно мэр Саянска Олег Боровский сообщил радостную новость для всех сибиряков. На своей странице в социальной сети градоначальник опубликовал короткий пост. Военнослужащий из Саянска, который попал в плен Вооруженных сил Украины - освобожден! На родину сибиряк вернулся 12 июня 2023 года.

- Доброе утро! Алексея Шакирзянова сегодня вернули из плена! – написал коротко Олег Боровский.

Этот короткий, но радостный пост собрал сотни лайков и десятки комментариев. Все счастливы за земляка и его семью.

Сейчас Олег Боровский объявил прием именных посылок на территорию СВО.

- Принимаем небольшие и только именные посылки, - говорит мэр Саянска. - Общие посылки не принимаются! На посылке обязательно укажите для кого (ФИО), город, полк, рота, телефон. Принести можно в Саянский благотворительный фонд по адресу мкр. Строителей, д. 24.