Новую подсветку на телевизионной башне торжественно включили в Братске

В высоту башня достигает 196 метров вместе со шпилем. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Торжественная церемония включения новой подсветки на телевизионной башне прошла в Братске. Запуск состоялся 12 июня в парке Металлургов, где и находится строение. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- Этот замечательный подарок жителям Приангарья займет достойное место в списке достопримечательностей нашего региона, будет способствовать формированию патриотического духа и эстетического идеала у братчан и гостей города, - говорится в приветственном адресе Губернатора.

Кстати, в высоту башня достигает 196 метров вместе со шпилем. Подсветку установили не нее еще весной текущего года. На эти работы было направлено около 25 млн рублей. Иллюминация состоит из 8280 светодиодных пиксельных светильников и 44 прожекторов. Современное оборудование позволит выводить на башню бегущую строку и изображения, например, герб города и области