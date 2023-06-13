МЧС Иркутской области прокомментировало утечку бензина в реку Лена Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Киренском районе действует режим ЧС. Авария танкеров на реке Лене не повлияла на жизнедеятельность населения. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России Иркутской области.

-Расположенные ниже по течению реки населенные пункты обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке, - говорят в МЧС.

Сейчас населению рекомендовали не использовать для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воду из реки, а также не купаться в ней. Эти рекомендации нужно соблюдать до снятия режима чрезвычайной ситуации.

Население продолжать оповещать о запрете использования воды из реки. Угрозы жизни населения нет, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена, резюмировали в МЧС.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что капитан одного из столкнувшихся судов был пьян. Заведено уголовное дело.