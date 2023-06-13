В Слюдянском районе в ночь на 13 июня в ДТП с микроавтобусом погиб водитель

В Слюдянском районе в ночь на 13 июня в ДТП с микроавтобусом погиб человек. Фото: ГИБДД Иркутской области

Сотрудники ГИБДД Слюдянского района разбираются в обстоятельствах автоаварии, в которой погиб мужчина. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

- Инцидент произошел в ночь на 13 июня на 90 километре автодороги Р-258 «Байкал», - прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, вблизи поселка Ангасолка водитель "Тойоты Премио" не справился с управлением. В результате машину занесло, она столкнулась с авто "Ниссан Ваннет".

Как итог, на месте происшествия погиб водитель седана, а 29-летняя пассажирка и 45-летний водитель микроавтобуса с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

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