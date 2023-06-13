Иркутская область заняла 16-е место в рейтинге регионов по доступности вторичного жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутская область оказалась на 16 месте в рейтинге субъектов России по доступности жилья для покупки. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости.

-Исследование отражает количество лет, за которое семья с ребенком сможет накопить на квартиру со среднестатистической зарплатой, если не брать кредиты и не влезать в долги, - говорится в рейтинге.

Из зарплаты также вычитали региональный прожиточный минимум. Стоимость жилья брали из данных Росстата по вторичному рынку.

Так, в Иркутской области квартира площадью в 60 "квадратов" стоит примерно 5,4 миллиона рублей. По данным на 2023 год в среднем семье требуется 5 лет и два месяца, чтобы накопить на такое жилье.

Ранее сообщалось, что Байкальскую продукцию представили в Москве на мероприятии «Вкус Сибири».