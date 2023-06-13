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НовостиПроисшествия13 июня 2023 7:49

Власти Иркутской области заявили, что капитан одного из столкнувшихся танкеров был пьян

В реку вылилось от 60 до 90 тонн бензина
Елена СИНИЦА
Власти Иркутской области заявили, что капитан одного из столкнувшихся танкеров был пьян

Власти Иркутской области заявили, что капитан одного из столкнувшихся танкеров был пьян

Фото: СУ СКР по Иркутской области

Помощник капитана управлял судном "Ерофей Хабаров", а в это время капитан был в нетрезвом виде. Такие результаты показало медицинское освидетельствование. Об этом рассказал Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев, передает в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

-Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка. На данный момент возбуждено уголовное дело, - написал Кобзев в своих социальных сетях.

Он также сообщил, что по имеющейся на данный момент оценке, в реку Лена вылилось примерно от 60 до 90 тонн бензина АИ-92. Нефтяное пятно разлилось уже до населенных пунктов. Сейчас специалисты контролируют, чтобы люди не использовали воду из реки.

Также специалисты должны будут взять пробы воды и направить их в Иркутск. По оценкам МЧС, жизнедеятельности населения ничего не угрожает.