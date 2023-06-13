Власти Иркутской области заявили, что капитан одного из столкнувшихся танкеров был пьян Фото: СУ СКР по Иркутской области

Помощник капитана управлял судном "Ерофей Хабаров", а в это время капитан был в нетрезвом виде. Такие результаты показало медицинское освидетельствование. Об этом рассказал Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев, передает в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

-Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка. На данный момент возбуждено уголовное дело, - написал Кобзев в своих социальных сетях.

Он также сообщил, что по имеющейся на данный момент оценке, в реку Лена вылилось примерно от 60 до 90 тонн бензина АИ-92. Нефтяное пятно разлилось уже до населенных пунктов. Сейчас специалисты контролируют, чтобы люди не использовали воду из реки.

Также специалисты должны будут взять пробы воды и направить их в Иркутск. По оценкам МЧС, жизнедеятельности населения ничего не угрожает.