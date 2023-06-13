Град и заморозки ожидаются в Иркутской области 14 и 15 июня 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 июня днем и 15 июня ночью по области местами ожидаются порывы северо-западного ветра 17-22 м/с, сильные дожди, ливни, грозы, град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своем телеграм-канале.

-Заморозки до -3 градусов 14 июня стоит ждать в северных и верхнеленских районах, а 15 июня - в западных, 16 июня - в целом по региону, - говорят в МЧС.

Также известно, что 14 июня в верхнеленских, западных и северных районах будет высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Ранее сообщалось, что жителям Иркутска напомнили о недопустимости прикорма бродячих собак. Специалисты управляющих организаций демонтируют будки, убирают лежанки и миски, которые принесли местные жители.