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НовостиОбщество13 июня 2023 9:43

Полиция Иркутска разыскивает без вести пропавшего 45-летнего Виктора Молокова

О его местоположении ничего неизвестно с 28 мая
Елена СИНИЦА
Полиция Иркутска разыскивает без вести пропавшего 45-летнего Виктора Молокова

Полиция Иркутска разыскивает без вести пропавшего 45-летнего Виктора Молокова

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские продолжают розыск без вести пропавшего Виктора Молокова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Сотрудники полиции ведут поиски 45-летнего иркутянина. В правоохранительные органы 7 июня обратилась супруга пропавшего. Она утверждает, что 28 мая мужчина ушел из дома в микрорайоне Крылатый Иркутска. До сих пор о его местоположении ничего неизвестно, - говорят в полиции.

Мужчина выглядит на 40-45 лет, рост - 174 сантиметра. Имеет худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза.

В тот день был одет в зеленое трико с черными лампасами, белую футболку с надписью «Nike», ветровку темно-синюю с бежевыми полосками на рукавах, черные кроссовки тканевые.

Особые приметы: татуировки на спине и руках.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Молокова Виктора Алексеевича, просьба сообщить об этом по телефонам 8 (3952) 21-29-37, 8 902-768-52-28 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).