В Иркутской области самыми востребованными работниками оказались водители Фото: Иван МАКЕЕВ

Самыми востребованными в Иркутской области оказались водители. Именно их чаще всего ищут работодатели в регионе. На их долю приходится 7,1% от всех открытых вакансий. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

-Далее по востребованности идут менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами - 6,7% вакансий, - говорят аналитики сервиса.

Затем в рейтинге идут продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (5,7%). Также в десятку наиболее востребованных входят машинисты, врачи, повара, пекари, электромонтажники, бухгалтеры, кондитеры, разнорабочие, кладовщики.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области более 50 тысяч семей получают единое пособие на детей в максимальном размере. Всего это пособие в регионе получает порядка 71 тысячи семей.