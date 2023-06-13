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НовостиОбщество13 июня 2023 10:39

В Иркутской области вступил в силу закон, запрещающий продавать энергетики подросткам

За продажу энергетиков несовершеннолетним предусмотрены штрафы
Елена СИНИЦА
В Иркутской области вступил в силу закон, запрещающий продавать энергетики подросткам

В Иркутской области вступил в силу закон, запрещающий продавать энергетики подросткам

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области вступил в силу закон, который предполагает штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-За продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность, - сказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.

Так, в случае нарушения физлицам придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 15 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 10 до 15 тысяч рублей, а юрлицам - от 30 до 50 тысяч рублей.

К безалкогольным тонизирующим напиткам относятся напитки, содержащие кофеин или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека. Исключение - чай и кофе.