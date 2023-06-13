Уже неделю очаровательные сотрудницы подают заявки на участие. Фото: предоставлены героями публикации.

В Иркутской области продолжается конкурс Леди в белых халатах 2023. Стартовал он в Приангарье 5 июня. Уже неделю очаровательные сотрудницы подают заявки на участие, а их коллеги, близкие и друзья поддерживают "лайками". Стоит отметить, что больше всего заявок приходит от медиков из Братска. Рассказываем, за кого голосуют активнее всего.

Лидером конкурса на 13 июня является Анна Падерина из Иркутска. За нее проголосовали почти 500 раз. Эта улыбчивая блондинка - медицинская сестра первой категории неврологического отделения ОГБУЗ «ИГКБ» №3. Сибирячка в 2008 году получила диплом по специальности «Лечебное дело». Сейчас общий стаж работы в медицине составляет 15 лет.

- Очень люблю свою работу! О своей профессии мечтала с детства, - рассказывает о себе Анна.

Претенденткой на победу является и Марина Жуйкова из Братска - 389 голосов. Эта обаятельная леди - участковый врач педиатр ОГБУЗ «Братской городской больницы №2». В 1998 году окончила Иркутский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». После учебы устроилась педиатром в детскую больницу на станции Иркутск-Пассажирский. Но в 2002 году связала свою жизнь с городом Братск.

- Люблю свою профессию и своих маленьких пациентов. Получаю удовольствие от возможности им помогать, - говорит Марина.

Третье место сейчас занимает Виктория Хохрина из поселка Залари - 376 голосов. Жгучая брюнетка - медицинская сестра педиатрического участка детской консультации Заларинской РБ. Работает сибирячка по своей профессии уже 10 лет. Окончила Ангарский медицинский колледж в 2013 году.

- Главное - уметь общаться с детьми, чтобы они не боялись людей в белых халатах. Моя профессия подходит мне, ведь я искренне люблю малышей и хочу помогать им. Свою профессию выбрала еще в детстве, когда играла в доктора с куклами, - рассказывает Виктория.