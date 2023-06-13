В Иркутске на здании ИГУ появилась мемориальная доска участнику СВО Дмитрию Попову

В Иркутске на здании ИГУ появилась мемориальная доска участнике СВО Дмитрию Попову Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске появилась мемориальная доска участнику СВО, кавалеру ордена Мужества Дмитрию Попову. Она размещена на фасаде здания исторического факультета Иркутского государственного университета. Здесь военнослужащий учился, передает пресс-служба администрации города.

– Дмитрий хотел посвятить себя гуманитарной профессии, но он принял добровольное решение служить Отечеству. В городе мы устанавливаем мемориальные доски: чтобы помнили, знали, равнялись на этих мужественных парней – настоящих защитников Родины, – сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Дмитрий Попов родился и вырос в областной столице. Он окончил бакалавриат и магистратуру, в планах было написать кандидатскую диссертацию. Однако перед тем как пойти в аспирантуру, он решил отправиться на срочную службу в армию.

В учебном центре "Елань" он получил военно-учетную специальность наводчик-оператор колесных бронетранспортеров 82А. Позднее он отправился в Крым, где стал ефрейтором и старшим наводчиком миномета М-80.

В 2019 году он начал служить по контракту.