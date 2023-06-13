В Тайшете мужчину приговорили к 8 годам колонии за покушение на убийство кредитора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тайшете вынесли приговор местному жителю за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

-В январе прошлого года вечером мужчина был со своим знакомым в автомобиле. Машина принадлежала последнему. Между мужчинами возникла ссора, так как подсудимый не захотел возвращать долг, - говорят в прокуратуре.

Тогда подсудимый вооружился ножом и ударил кредитора в шею. Довести свои действия до конца он не смог, так как потерпевший сопротивлялся. Он убежал от напавшего и вовремя обратился за медпомощью.

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что полицейские продолжают розыск без вести пропавшего Виктора Молокова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.