В Иркутске ведутся поиски 16-летнего Валентина Слободянюка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские устанавливают местонахождение 16-летнего Валентина Слободянюка . Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-В отделение полиции пришла мать подростка. Она рассказала, что он ушел из дома на улице Бульвар Рябикова около остановки общественного транспорта "Стадион Рекорд», - говорят в полиции.

До сих пор о его местоположении ничего не известно, последний раз подростка видели вблизи рощи на Синюшиной горе.

На вид подростку 16 лет, рост около 172 сантиметров. Он был одет в футболку темно-серого цвета, трико и тапочки черного цвета. Уточняется, что он может быть дезориентирован в пространстве.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефонам: 8 (3952) 308-708 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).