Из Иркутска в Белгородскую область направят 20 тонн гуманитарной помощи Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

20 тонн помощи, предназначенной жителям Белгородской области, будет отправлено из столицы Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Будут отправлены средства личной гигиены, постельное белье, продукты длительного хранения, детское питание. На прошлой неделе из Иркутска в Белгородскую область ушла фура, груженая бутилированной байкальской водой, - говорят в администрации.

Мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что иркутяне активно откликнулись на призыв о помощи. Он также поблагодарил всех, кто не остался равнодушным.

Специалистами администрации и муниципальных предприятий направлено несколько тонн груза и более 400 тысяч рублей.

Кроме этого, сообщается, что сейчас к отправке готовят партию техники для участников СВО.

Ранее сообщалось, что в Иркутске появилась мемориальная доска участнику СВО, кавалеру ордена Мужества Дмитрию Попову.