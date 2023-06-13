Вечером 13 июня в Иркутске образовалась серьезная пробка на плотине ГЭС
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Согласно сервису "Яндекс.Пробки", заторы в шесть баллов образовались вечером в Иркутске 13 июня. Часом ранее они достигали восьми баллов.
-Наиболее серьезная пробка образовалась на плотине ГЭС. Водителям придется постоять и на подъездах к дороге, причем с обеих сторон, - свидетельствуют данные сервиса.
Кроме этого, придется смириться с пробками тем, кто сейчас едет в сторону улиц Байкальской, Рабочей и Ленина.
Немного лучше обстановка на улице Баррикад.
Ранее сообщалось, что в районе столкновения двух танкеров на реке Лена ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.