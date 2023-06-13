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НовостиОбщество13 июня 2023 13:06

В Забайкальском крае полицейский спас 8-летнего тонущего ребенка

Мальчик был уже без сознания
Елена СИНИЦА
В Забайкальском крае полицейский спас 8-летнего тонущего ребенка

В Забайкальском крае полицейский спас 8-летнего тонущего ребенка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Капитан полиции Иван Василенко и ещё один забайкалец спасли ребёнка, который чуть не утонул в Ингоде. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкалью.

-Полицейский был у себя на даче в районе Атамановки. Он вышел на берег Ингоды, увидел в 15-20 метрах от берега, как по реке плывет человек лицом вниз. Тогда же к берегу подбежал другой мужчина и они вместе бросились спасать тонувшего, - говорят в полиции.

Как оказалось, 8-летний ребенок уже был без сознания. Ему оказали первую помощь, а потом госпитализировали в больницу. Сейчас с мальчиком все в порядке.

Выяснилось, что мальчик пошел к реке со своими друзьями, взрослых рядом не было. Полицейский нашел двух других ребят и отвел к родителям, проведя профилактическую беседу.