В Иркутской области на реке Лене взяли пробы воды для исследований на нефтепродукты Фото: СУ СКР по Иркутской области

На реке Лене в Иркутской области взяты пробы воды для проведения лабораторных исследований у места столкновения танкеров, выше и ниже него по течению. Пробы отправили в Иркутск, первые результаты будут известны 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Сейчас по информации контрольно-надзорных ведомств масляного пятна, запаха или присутствия нефтепродуктов в рек от Киренска и далее по течению не не наблюдается. После аварии специалисты выставили 200 метров боновых заграждений, высыпали 300 килограммов абсорбента, - комментируют в правительстве.

После того, как будут первые данные по пробам воды, будет принято решение либо по снятию, либо по продлению режима ЧС.

Ранее сообщалось, что на реке 12 июня 2023 произошло столкновение танкеров - ТР-900 «Ерофей Хабаров» и ТР-901, который находился на ремонте в порту поселка. Из бака с надписью «Огнеопасно» на борту "Ерофея Хабарова" вытекала жидкость в воду - это бензин АИ-92 и разлился он в реку около поселка Алексеевск Киренского района.