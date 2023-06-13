Азербайджан и Иркутская область планируют развивать взаимодействие Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Перспективы сотрудничества между Иркутской областью и Азербайджанской Республикой обсудили в Правительстве региона. В рабочей встрече приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и исполняющий обязанности руководителя Генконсульства Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Мустафаев Шохрат Рустам оглы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Взаимодействие между Азербайджаном и Иркутской области необходимо развивать, мы определили основные приоритеты, - прокомментировал Игорь Кобзев.

Как отметил Мустафаев Шохрат Рустам оглы, сейчас республика поддерживает с областью хорошие экономические и гуманитарные отношения.

В завершение встречи участники диалога возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Герою Советского Союза, генералу армии А.П. Белобородову.