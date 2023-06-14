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НовостиОбщество14 июня 2023 1:03

Благодарственные письма вручили медикам Усольского района

Благодарности вручил председатель ЗакСобрания Иркутской области Александр Ведерников
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Председатель ЗакСобрания Иркутской области Александр Ведерников посетил ряд медицинских учреждений Усольского района.

Председатель ЗакСобрания Иркутской области Александр Ведерников посетил ряд медицинских учреждений Усольского района.

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Недавно в рамках рабочей поездки медицинские учреждения Усольского района посетил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. В преддверии профессионального праздника мужчина вручил медработникам Усольского района благодарности председателя Законодательного Собрания и благодарственные письма областного парламента.

Первым делом, куда направился представитель ЗС, стал фельдшерско-акушерский пункт в Бурети.

- Он расположен в арендованном здании, где находятся также детский сад и библиотека. В ФАПе необходимо заменить деревянные окна. Выделить средства из областного бюджета на эти цели нельзя, поскольку здание не находится в областной собственности, - говорят сотрудники ЗС по Иркутской области.

Далее Александр Ведерников направился в ФАП деревни Кочерикова. Данное медучреждение не отапливается. А крышу нужно чинить.

- Возведение нового объекта предусмотрено планами регионального минздрава, но в порядке очереди. Чтобы ускорить строительство, рекомендую провести экспертизу здания ФАПа и рассмотреть возможность признания его аварийным, - добавил Александр Ведерников.

Затем спикер ЗакСобрания посетил новую врачебную амбулаторию в Тайтурке, которую сдали в этом году. В здании есть отделение скорой помощи, дневной стационар и пара процедурных кабинетов.