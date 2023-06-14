Благодарственные письма вручили медикам Усольского района

Председатель ЗакСобрания Иркутской области Александр Ведерников посетил ряд медицинских учреждений Усольского района. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Недавно в рамках рабочей поездки медицинские учреждения Усольского района посетил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. В преддверии профессионального праздника мужчина вручил медработникам Усольского района благодарности председателя Законодательного Собрания и благодарственные письма областного парламента.

Первым делом, куда направился представитель ЗС, стал фельдшерско-акушерский пункт в Бурети.

- Он расположен в арендованном здании, где находятся также детский сад и библиотека. В ФАПе необходимо заменить деревянные окна. Выделить средства из областного бюджета на эти цели нельзя, поскольку здание не находится в областной собственности, - говорят сотрудники ЗС по Иркутской области.

Далее Александр Ведерников направился в ФАП деревни Кочерикова. Данное медучреждение не отапливается. А крышу нужно чинить.

- Возведение нового объекта предусмотрено планами регионального минздрава, но в порядке очереди. Чтобы ускорить строительство, рекомендую провести экспертизу здания ФАПа и рассмотреть возможность признания его аварийным, - добавил Александр Ведерников.

Затем спикер ЗакСобрания посетил новую врачебную амбулаторию в Тайтурке, которую сдали в этом году. В здании есть отделение скорой помощи, дневной стационар и пара процедурных кабинетов.