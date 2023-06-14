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НовостиОбщество14 июня 2023 1:37

Прямые рейсы возобновят между Иркутском и Улан-Удэ 18 июня

Регулярные рейсы будут осуществлять четыре раза в неделю
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Улан-Удэ притягивает к себе большое количество туристов.

Улан-Удэ притягивает к себе большое количество туристов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прямые регулярные рейсы между Иркутском и Улан-Удэ возобновят 18 июня. Так, сибиряки смогут летать до четырех раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Стоит отметить, что в пятницу все желающие смогут вылететь из Иркутска в 12:05. А в остальные дни рейс будет осуществляться в 7:10. Прилет в Улан-Удэ – в 8:05 и 13:00 соответственно. Об этом КП-Иркутск сообщила авиакомпания, которая запускает рейсы.

– На машине дорога между городами занимает около восьми часов. Полет на самолете сэкономит путешественникам много времени: рейс Иркутск-Улан-Удэ позволит сократить время в пути между городами до часа. В летнем сезоне мы планируем увеличить пассажиропоток в Иркутске в полтора раза по сравнению с прошлым годом, в том числе, и за счет возобновления прежних рейсов, – комментирует генеральный представитель авиакомпании в Восточном регионе Александр Зюбр.

Также представители компании отмечают, что Улан-Удэ притягивает к себе большое количество туристов. Сейчас из столицы Бурятии можно прямым рейсом долететь до Новосибирска и Москвы.