Полиция Иркутска разыскивает виновника ДТП с 14-летней школьницей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска разыскивают лихача, сбившего на пешеходном переходе 14-летнюю школьницу. ДТП произошло в 17:15 13 июня на улице Маршала Конева вблизи ЖК «Луговое». Девочка-подросток возвращалась с прогулки домой, когда на нерегулируемой «зебре» на нее наехал автомобиль. Водитель поспешил скрыться. К счастью, пострадавшей оказали помощь и доставили в травматологию. Медики диагностировали перелом ключицы. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции города.

- Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителя добровольно явиться в полицию для дачи объяснений, - обращаются к виновнику аварии в соцсетях.

За минувшие сутки инспекторами ДПС зарегистрировано 4 дорожных происшествия с участием несовершеннолетних. Прокуратура поставила ход выяснения обстоятельств произошедшего на контроль.

Напомним, в Иркутске волонтеры объявили о завершении поисков 16-летнего подростка. В ГУ МВД России по Иркутской области КП-Иркутск подтвердили эту информацию. Сообщается, что с парнем все в порядке.

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Очевидцев происшествия, а также лиц, возможно имеющих видеозапись с автомобильного регистратора, просим обратиться в дежурную часть отдельного батальона ДПС по телефону 21-76-01.