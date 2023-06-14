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НовостиОбщество14 июня 2023 6:37

11 жителей Братска находятся в больнице после отравления шаурмой

Об этом сообщают в Следкоме
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
11 жителей Братска находятся в больнице после отравления шаурмой

11 жителей Братска находятся в больнице после отравления шаурмой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области сообщают, что в настоящее время в больнице с острой кишечной инфекцией находятся 11 жителей Братска. Все они полагают, что причиной отравления стала шаурма из популярного кафе на улице Кирова. Среди пациентов - 5 детей.

В целом к медикам с похожими симптомами обратились больше 35 человек. На вызовы накануне выезжали 15 машин скорой помощи. Большая часть пострадавших проходит лечение дома. Сотрудники региональных Следкома, Роспотребнадзора и прокуратуры проводят необходимые проверки и расследования.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев взял ситуацию на личный контроль.