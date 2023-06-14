Главу металлургического предприятия осудят за нелегальный доход в Братске Фото: Анастасия Осипова

В Братске следователи СК завершили расследование дела о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Речь идет об 1 миллиарде 115 миллионах рублей. Перед судом предстанет руководитель металлургического предприятия. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По версии следствия, в 2019 году мужчина организовал предпринимательскую деятельность по литью чугуна, стали, легких и цветных металлов без получения лицензии, - рассказывают правоохранители.

Продавая готовую продукцию, он нелегально заработал больше миллиарда. Нарушение закона в 2022-м пресекли сотрудники Следкома и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. 38-летнему руководителю фирмы грозит до 5 лет колонии. Также на средства предприятия, а это более 20 миллионов рублей, наложен арест.