В Иркутске сносят незаконное нежилое строение на улице Радищева Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Нежилой объект самовольного строительства на улице Радищева, 220б демонтируют до конца июня. Работы проводят по муниципальному контракту, с ответственных лиц взыщут расходы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Разрешение на возведение этого здания не выдавались, а владелец здесь организовал незаконную продажу ритуальных товаров, - отмечают в мэрии.

По решению Куйбышевского районного суда здание сносят. Участок, где размещено здание, принадлежит муниципалитету. Администрация Иркутска неоднократно получала жалобы на вырубленные деревья и незаконную предпринимательскую деятельность. Так как владелец здания игнорировал решение суда, мэрия приняла решение снести объект за счет бюджета города.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установлении обстоятельств происшествия на реке Лена в Иркутской области.