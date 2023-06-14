«Ростелеком» в Иркутской области подключил видеонаблюдение для Нукутской районной больницы

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Теперь это многопрофильное лечебное учреждение, которое оказывает амбулаторно-поликлиническую, стационарную и неотложную помощь, находится под круглосуточным цифровым контролем.

Сотрудники построили локальную сеть, которая объединила несколько корпусов лечебного учреждения, и установили 21 камеру: 14 - внешних и 7 - внутренних. Это решение позволяет осуществлять круглосуточный визуальный контроль внутренних помещений и прилегающих территорий. Непрерывный поток данных со всех камер выводится на монитор ИТ-специалиста больницы. Видеозаписи заказчика хранятся в центре обработки данных «Ростелекома» и недоступны для хакерских и вирусных атак.

- Одна из приоритетных задач цифровизации здравоохранения - защита медицинских организаций. Нукутская районная больница - главное лечебное учреждение муниципалитета, где оказывают круглосуточную помощь населению. Система видеонаблюдения позволяет следить за безопасностью пациентов и персонала, сохранностью имущества больницы, а также незамедлительно подавать сигналы на возможные внештатные ситуации, - подчеркнул мэр муниципального образования «Нукутский район» Сергей Гомбоев.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком».

- Мы можем в любой момент подключить дополнительные камеры, если возникнет такая потребность у заказчика. При необходимости технологии позволяют предоставлять удаленный доступ врачам, обслуживающему персоналу, а также пациентам и их родственникам к конкретным камерам, установленным в определенных помещениях. Наши специалисты могут организовать подобную конфигурацию услуги под запросы любого клиента, - прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Видеонаблюдение «Ростелекома» отличают простая установка и удобное мобильное приложение с дружелюбным интерфейсом. Контент хранится от семи дней до трех месяцев, в зависимости от выбранного абонентом тарифного плана.

Под задачи клиента специалисты компании подберут оптимальное сочетание оборудования и функций услуги, установят, протестируют и настроят камеры, подключат личный кабинет и обеспечат круглосуточную техническую поддержку.