В «Слатакиаде» от «Слаты» в Иркутске участвовало более 1000 человек

Фото: ООО «Маяк».

Традиционная «Спартакиада» прошла в минувшую субботу в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». В ней участвовали 20 команд: за пять часов спортсменам-любителям предстояло пройти 10 испытаний и финальную эстафету.

- Самый эффективный человек в организации - это тот, кто самостоятельно принимает решения. Он умеет не только работать, но и отдыхать, - отметил исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер. - Тимбилдинги как раз и созданы для того, чтобы показать, что эти две сферы можно совмещать. У сотрудников «Слаты» нет этих границ. Они отдыхают и добиваются отличных результатов, будь то работа, «Слатакиада» или предстоящий марафон. Радует, что «Слатакиада» уже давно вышла из формата внутрикорпоративного мероприятия, и с каждым годом состав участников расширяется.

В этом году за кубок победителей боролись команды компаний «Билайн», «Мегафон», «Теле2», «Альфа-банка», торговых сетей «Пятерочка» и «Красный Яр» из Красноярска - всего более тысячи человек! Участники состязались в импровизированном рафтинге, вязании узлов, преодолении препятствий, игровых и беговых конкурсах на ловкость, внимательность и скорость. Болельщики могли поучаствовать в мастер-классах, посмотреть кино под открытым небом, а детей развлекали аниматоры. И спорт, и отдых на природе.

- Тот, кто приходит на «Слатакиаду» в первый раз, понимает, какой здесь будет накал страстей. И это помогает сплотить как коллектив каждой отдельно взятой организации, так и лучше узнать коллег из других крупных компаний, наладить деловые контакты, приобрести новых друзей, - считает председатель совета директоров ГК «Сибирское товарищество» Вячеслав Заяц. - Людям нужна идея коллективизма и праздника. Это заряд эмоций, который оставляет приятные воспоминания.

На этот раз сильнее, быстрее и ловче всех оказалась команда СБЕРа. Победителям - кубок и денежный приз.

- Мы участвуем в «Слатакиаде» не впервые. Очень хотели победить, и мы это сделали! Конкурсы были в меру сложными и очень интересными, - поделилась впечатлениями капитан команды СБЕРа Ирина Куртаева. - Мы не смогли бы получить этот кубок, если бы не наша сплоченность. Подобные мероприятия укрепляют общий дух, заряжают эмоциями на все лето и оставляют только положительные впечатления.

Второе место заняла команда DarkHorse из Саянска, на третьем - «ИКССоль» из Иркутска, еще две команды, которые представляли компанию «ХлебСоль», стали призерами соревнований.

Напомним - торговая сеть “Слата” - крупнейший ритейлер в Восточной Сибири. Первый магазин торговой сети открылся в Иркутске 20 лет назад, в 2022 году. С тех пор компания открыла 362 магазина в Иркутской области, республике Бурятия и Забайкальском крае. Кроме супермаркетов “Слата”, это сеть дискаунтеров “ХлебСоль”. С прошлого года компания на 70% стала частью федерального ритейлера X5 Retail Group N.V. (X5)