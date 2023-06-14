Угрожал чем-то похожим на нож: в Иркутске ведутся поиски 24-летнего подозреваемого в грабеже мужчину Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают Егора Грудинского, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Оперативники устанавливают местоположение 24-летнего жителя Иркутска,- говорят в полиции.

Само происшествие случилось еще в середине марта на Советской улице. Молодой человек, угрожая похожим на нож предметом, завладел чужим имуществом.

Какой-либо информации о приметах молодого человека, особенностях и возможном местоположении не приводится. Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где находится молодой человек, просят обратиться в отделение полиции.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефонам: 8 (3952) 35-01-01, 8 (904) 156-42-53 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).