В Иркутске 14 июня 2023 года отметили День медицинского работника Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

14 июня в Иркутске состоялось торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника. Председатель правительства региона Константин Зайцев вручил государственные и ведомственные награды работникам региональной системы здравоохранения. Губернатор региона Игорь Кобзев поздравил медицинских работников по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Искренне благодарю всех медиков за то, что вы все силы отдаёте борьбе за здоровье и жизни земляков, щедро делитесь новыми знаниями и опытом, с честью выполняете свой долг, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

Он добавил, что сейчас в реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" участвуют свыше восьми тысяч врачей и порядка двадцати тысяч сотрудников среднего медперсонала Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в Братске заведено уголовное дело по факту отравления горожан шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона в своих социальных сетях.